إجرام بغداد : القبض على 21 حالة انتحال صفة رتب عسكرية و533 حالة تزوير

المستقلة / – أعلنت وزارة الداخلية، عن رصد مديرية مكافحة إجرام بغداد 21 حالة انتحال صفة رتب عسكرية و533 حالة تزوير، خلال الأشهر التسعة الماضية من هذا العام.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، “لقد برزت مؤخراً ظاهرة انتحال صفة قادة عسكريين، وتم الامساك ببعض المتهمين الذين انتحلوا صفة ضباط كبار من مؤسسات الدولة المختلفة، وحاولوا ابتزاز المواطنين والاحتيال عليهم من خلال انتحال الصفة العسكرية”.

ويبين المحنا، أن الغاية الرئيسة من انتحال الرتب العسكرية؛ هي الاحتيال وابتزاز المواطنين وإيهامهم بإمكانية إجراء عمليات تعيين ونقل يتقاضون من خلالها مبالغ مالية”.

وتابع، “لمسنا تعاونا كبيرا من قبل المواطنين في الابلاغ عن هذه الحالات وكيفية استغلالهم، فضلاً عن يقظة القوات الأمنية في الاستعلام عن هؤلاء والامساك بهم، والكثير منهم الآن تحت طائلة القضاء”.(الناية)

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