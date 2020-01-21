إجراء عاجل لـ”تميم بن حمد” مع أمير الكويت

وأوضح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أجرى زيارة إلى الكويت أمس الاثنين، أنه نقل رسالة شفوية من الشيخ تميم بن حمد إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأضاف “آل ثاني” في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” رصدتها المستقلة أن الرسالة “تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”، دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل.

نقلت رسالة شفوية من سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة خلال زيارتي إلى الكويت اليوم تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/zy6AnX6kEv — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 20, 2020

وتوقعت مصادر خليجية، أن تكون رسالة أمير قطر إلى الشيخ صباح الأحمد تتعلق بآخر التطورات بشأن المحادثات بين السعودية وقطر لإنهاء الأزمة الخليجية.

في نهاية العام 2019، أكدت وسائل إعلام كويتية قرب حل الأزمة الخليجية مع دولة قطر بعد تقدم في المفاوضات بين الرياض والدوحة، وذلك بوساطة كويتية وموافقة أمريكية.