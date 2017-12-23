إجراء تركي بحق السفارة الإماراتية.. تعرف عليه

(المستقلة)… قررت بلدية أنقرة، تغيير اسم الشارع الذي توجد فيه السفارة الإماراتية، على أثر الأزمة التي حدثت ما بين تركيا والإمارات مؤخرًا.

وكان الاسم القديم لشارع السفارة الإماراتية، هو (إكبهار محلسي)، لكن سيتغير إلى اسم (فخر الدين باشا).

هذا الإجراء الذي اتخذته بلدية أنقرة، على ما يبدو بعد أن نشر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، تغريدة قال فيها: إن القائد العسكري التركي فخر الدين باشا قام عام 1916 بسرقة أموال أهل المدينة، وقام بخطفهم وإركابهم في قطارات إلى الشام وإسطنبول، كما اتهم الأتراك بسرقة مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة، وأرسلوها إلى تركيا.

ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذلك قائلًا: “حين كان جدنا فخر الدين باشا يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان.. لذا عليك أن تعرف حدودك، فأنت لم تعرف بعد هذا الشعب التركي، ولم تعرف أردوغان أيضاً، أما أجداد أردوغان فلم تعرفهم أبدًا”.

يذكر، أن الإجراء الجديد من قبل بلدية أنقرة، سيدفع السفارة الإماراتية الى تغيير عنوانها في جميع المراسلات لتذكر فيها اسم فخر الدين باشا.