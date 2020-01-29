“إثارة وتشويق”.. تفاصيل مسلسل الفنانة ” يسرا” فى رمضان 2020

المستقلة/ منى شعلان/ تستعد النجمة يسرا ، لخوض الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل جديد ، بعد شهور من التحضيرات المستمرة للعمل خلال الفترة الماضية.

حيث ستبدأ تصوير أولى مشاهدها فى فبراير المقبل ، رغم عدم إستقرار فريق العمل على إسم العمل حتى الآن ، حيث حمل العديد من الأسماء “دهب عيرة” ثم “قارئة الفنجان” ، ومن المتوقع وجود ترشيح آخر حسبما أعلنت الفنانة يسرا.

وكشفت الفنانة المصرية ، خلال لقائها لبرنامج “تريندينج”، المذاع علي قناة “إم بي سي 4″، أن المسلسل درامى إجتماعى ويحمل الكثير من الإثارة والتشويق، والأحداث الغير متوقعة ، مشيرا أنها تمتلك مصنع ملابس.

مضيفة أنه حتى الآن لم يتم الإنتهاء من كتابة الحلقات وأيضا إختيار أبطال المسلسل ، وقد وقع الإختيار على الفنانة حلا شيحة لتشارك بالعمل.

والمسلسل من تأليف أحمد عادل ، وإخراج سامح عبد العزيز ، ومن إنتاج شركة العدل جروب بالتعاون مع شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى.