إتيكيت حفلات رأس السنة

المستقلة/ هل تفكرين بالاحتفال في ليلة رأس السنة؟ أين ستقضيها؟ في بيت أحد أصدقائك أم في أحد الفنادق؟ وماذا سترتدين في هذه المناسبة؟

1- لا تهملي عدد المدعوين أبداً عندما تتلقين دعوة وذلك لأنه إذا اصطحبتِ أشخاص أكثر من العدد المدون فيها قد تضعي نفسك في موقف حرج إذا كانت الأماكن محدودة.

2- عندما ترسل لكِ الدعوة، يجب عليكِ أن تردي عليها بالقبول أو الرفض خلال فترة أقصاها 48 ساعة.

3- قومي بشراء هدية بسيطة لأصحاب الحفل، فقط إذا كانت السهرة في منزل أصدقائك أو أقربائك.

4- في المعتاد تبدأ السهرة عند الساعة التاسعة مساءً، وتنتهي عند الساعة الثانية عشر، لذا حاولي أن تحترمي ذلك.

5-ارتدي ملابس رسمية تليق بهذه المناسبة بعيداً عن الابتذال.

6- حاولي أن لا تصطحبي الأطفال معك إلى السهرة، إلا في حال كان الحفل عائلي.

7- الحضور في الوعد المحدد بدون تاخير.

8- إذا كنتِ أنتِ صاحبة الحفل فلا تنشغلي عن ضيوفك وجهزي ضيافتك قبل مجيئهم.

9- هذا النوع من الحفلات يحتاج إلى نوع من المجاملات، لذا استمتعي بوقتك حتى لو اضطررت إلى ذلك.