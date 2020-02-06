إتلاف 324 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في كربلاء

(المستقلة)/علي النصر الله/.. قال مدير شعبة الرقابة الصحية لدائرة صحة كربلاء كراء جواد العباسي ، إن “الشعبة أتلفت 324 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك البشري ، كذلك 800 الف لتر من المشروبات  “.

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وذكر العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الخميس إن ” عملية الإتلاف جرت في موقع الطمر الصحي ، وفي آليات لتدوير النفايات ( كابسات ) التابعة لدائرة البلدية ، وفق محاضر رسمية وبحضور أصحاب العلاقة “.

وأضاف  كما “أغلقت الشعبة  2569 محل ومعمل غذائي مخالف للشروط الصحية  وغرمت المخالفين نحو 142 مليون دينار “.

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