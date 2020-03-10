إتلاف سبعة اطنان مواد غذائية  في كربلاء

(المستقلة )/ علي النصر الله/ .. أعلنت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم الثلاثاء ، عن ضبط وإتلاف سبعة اطنان من المواد الغذائية الصلبة والسائلة غير الصالحة للاستهلاك البشري ” .

وقال مدير الشعبة كرار جواد العباسي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن ” الفرق الرقابية الصحية ، وأثناء حملتها التفتيشية المشتركة مع مفارز جهاز الأمن الوطني على الأسواق والمحال التجارية ومخازن الجملة ضمن الرقعة الجغرافية للقطاع ، تمكنت من ضبط ( 7 ) أطنان من المواد الغذائية الصلبة غير صالحة للاستهلاك البشري ” .

وأوضح إن “الكميات المضبوطة تم إتلافها في مواقع الطمر الصحي وفق محاضر رسمية بموجب نظام الأغذية رقم (4) لسنة 2011 وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981، وبحضور أصحاب العلاقة ” .

وشدد العباسي على “ضرورة التزام أصحاب المواد الغذائية بالشروط الصحية الواجب توفرها لخزن المواد الغذائية لتجنب المسائلة القانونية وإتلاف هذه المواد وخسارتهم المادية ” .