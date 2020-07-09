إتلاف أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري بمنفذ طريبيل

إتلاف مستلزمات طبية و أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري بمنفذ طريبيل

المستقلة .. أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بإتلاف أرسالية أدوية بشرية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري .

واضافت في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “مركز كمرك القائم الحدودي قام بإتلاف ارسالية كارتون فارغ يستخدم لاغراض الغش التجاري موسوم علامه ( شركة الشرق الاوسط لتجاره المبيدات والمواد الزراعية – سوريا )”.

وأكدت الهيئة ان “عمليات الاتلاف تمت من قبل لجان مختصة شكلت لهذا الغرض وبحضور الجهات ذات العلاقة في المراكز المذكور وفق احكام المادة ( ٦٨/ ثانيا ) من قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة١٩٨٤المعدل وحسب الشروط الصحية المطلوبة”.