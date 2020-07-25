إبن تيم حسن يصدم الجميع بتصريحاته

شارك ورد، ابن النجم السوري تيم حسن ومواطنته الفنانة ديمة بياعة متابعيه على تطبيق انستغرام بمقطع فيديو تحدث باللغة الإنكليزية عن آماله وطموحاته ومستقبله.

وعبر الفتى البالغ من العمر 14 عاماً عن احلامه بطريقة ذكية، وتمنى دخول الجامعة وتحقيق حلمه بأن يصبح فيزيائيا فلكيا ويكون قادرا على تبادل الأفكار مع ألمع العقول في العالم.

وأكد خلال حديثه العفوي أنه يريد أن يضع بصمته في تشكيل المستقبل ويحلم باكتشاف كواكب أخرى، لا يمكن تصورها ويعتقد بأنه يستطيع أن يحقق ذلك يوماً ما.

وتحدث ايضاً عن رغبته بالدراسة في جامعة مهمة ومرموقة مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو جامعة بيركلي.

بدوره، سارع النجم السوري على تشجيع ابنه من خلال وضع قلب في التعليقات، وكتبت والدته بياعة “انشالله ستحقق كل احلامك، احبك وافتخر بك”.

اثار الشاب الصغير ضجة كبيرة بين متابعي والديه، واثنوا عل ذكائه وثقته بنفسه وثقافته واطلاعه، متنيين له ان يحقق كل ما يتمناه في حياته.