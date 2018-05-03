إبنة جاكي شان مشرّدة بسبب ميولها الجنسية!

(المستقلة)..شكلّ ظهور ابنة الممثل العالمي جاكي شان في فيديو نُشر عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي صدمة كبيرة لدى محبي نجم الأفلام القتالية.

إذ قررّت “إيتا إنج شان” أن تطلّ في مقطع فيديو برفقة حبيبتها نشرته عبر يوتيوب شرحت فيه أنها مشرّدة وتعيش في الطرقات لأنها لا تجد مأوى بسبب ميولها الجنسية.

وادّعت الفتاة البالغة من العمر 18 عاماً والتي ولدت من علاقة غير شرعية بين جاكي شان وملكة جمال آسيا سابقاً “إيلين ناي يي لي” أن هذه الظروف القاسية التي تعيشها مع صديقتها هي بسبب رفض عائلتيهما قبول علاقتهما المثلية.

وأضافت: “لا نعرف ماذا نفعل في هذه المرحلة… نريد فقط أن يعرف الناس ماذا يحدث لنا لأن في هذه المرحلة من السخيف أن لا أحد يريد مساعدتنا. لا أفهم”.

وأشارت الصحف العالمية أن ” إيتا” كانت تعيش في منزل والدتها “إيلين” ولكنها طردتها من المنزل بسبب تصرفاتها وسلوكياتها.