إبراهيموفيتش لم يكن راضيًا عن قرار استبداله في الدقيقة 61 من المباراة

المستقلة … كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، عن سر غضب زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، من مدربه ستيفانو بيولي.

وظهر إبرا غاضبًا فور استبداله، أمس السبت، خلال انتصار ميلان على بولونيا بنتيجة (5-1) في الجولة الـ34 من الدوري الإيطالي.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن إبرا لم يكن راضيًا عن قرار استبداله في الدقيقة 61 من المباراة، وكان يرغب في الاستمرار بالملعب لمحاولة إحراز هدف في انتصار فريقه الكاسح.

وأشار الموقع، إلى أن إبرا فور علمه باستبداله ذهب لبيولي، وقال إنه يريد البقاء على أرض الملعب، ويمكن استبدال لاعب آخر من زملائه في الفريق.

وعلق بيولي على واقعة إبرا خلال تصريحات صحيفة عقب المباراة، قائلًا: “لقد قال شيئًا لكن بصراحة لم أفهمه”.