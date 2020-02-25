أُنس جابر تلتقي بالمصنفة الثالثة في بطولة قطر للتنس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – ضربت التونسية أُنس جابر موعدا مع التشيكية كارولينا بليسكوفا، المصنفة الثالثة عالميا في دور الـ16 من بطولة قطر المفتوحة للتنس، غدا الأربعاء.

وتأهلت أُنس جابر إلى الدور الثالث لبطولة قطر المفتوحة للتنس، مساء الثلاثاء، بعد الفوز في الدور الثاني على الأمريكية جنيفير برادي، بمجموعتين دون رد (2- 0) بعد ساعة و18دقيقة من اللعب، بواقع 6-4 و 6- 3.

وكانت بليسكوفا قد أطاحت بالأمريكية برناردا بيرا في الدور الثاني، بمجموعتين دون رد، بواقع 6- 3 و6- 0.

يذكر أن اللاعبة التونسية حققت إنجازا في الشهر الماضي بوصولها لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، قبل الخروج على يد الأمريكية، صوفيا كينين.

كذلك وصلت أُنس جابر إلى الدور الثاني في بطولة دبي للتنس التي أقيمت هذا الشهر، وخرجت على يد الرومانية سيمونا هاليب، المصنة الأولى