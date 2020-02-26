أُنس جابر تطيح بكارولينا بليسكوفا من بطولة قطر للتنس

(المستقلة) – حسام الدين جمال – نجحت التونسية أنس جابر في تخطي التشيكية كارولينا بليسكوفا، في الدور الثالث من بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وفازت اللاعبة التونسية على نظيرتها التشيكية، المصنفة الثالثة عالميا، بمجموعتين لمجموعة واحدة (2-1)، بعد ساعة و48 دقيقة من اللعب.

وستواجه أُنس جابر في ربع النهائي اللاعبة التشيكية الأخرى بيترا كفيتوفا، المصنفة الـ11 عالميا، والتي تأهلت على حساب اللاتفية جيلينا أوشابيانكو (2-1).

يذكر أن جاب حققت إنجازا في الشهر الماضي بوصولها لربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، قبل الخروج على يد الأمريكية، صوفيا كينين.

كذلك وصلت أُنس جابر إلى الدور الثاني في بطولة دبي للتنس التي أقيمت هذا الشهر، وخرجت على يد الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى.