أيمن رضا يشتم الكويتية حياة الفهد

المستقلة /دخل الفنان السوري أيمن رضا، على خط أزمة الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي أطلقت تصريحًا مفاجئًا طالبت فيه بترحيل الوافدين الأجانب المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت، حيث قام بتوجيه السباب لها من خلال تعليقه على صورة نشرها لها عبر حسابه على موقع إنستغرام.

وقال أيمن رضا في تعليقه على الصورة التي نشرها للفنانة حياة الفهد: “ذكروني بزء عليها!!”، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات ضده، دفعه لحذف منشوره تمامًا من حسابه.

ولم يصمت الجمهور تجاه ما فعله أيمن رضا، معتبرين أن ما قام به غير مقبول تمامًا خاصًة أنها فنانة في عمر والدته، ولا يجوز له ما قاله من تعليق، لأنه لا دخل له بالأساس في الموضوع حتى يتحدث فيه، وأن حياة الفهد تحدثت في شؤون بلدها وكان عليه أن ينتقد ما يحدث في بلاده بدلًا من اللجوء إلى سبْ حياة الفهد.

ووصفه البعض بأنه فنان “فاشل” طوال عمره وأن شباب في مجال الفن تخطوه ووصلوا لنجومية أعلى منه وحصلوا على أدوار بطولة وأنه يحاول خلق مشاكل كي يلفت النظر إليه لإثبات الوجود فقط، حتى أن أحدهم قال: “الفنانة حياة الفهد تفصل عشرة منه ومع ذلك نختلف معها فيما قالت، وأعتقد اتصلت على العديد من البرامج واعتذرت”.

فيما أشار آخرون إلى مكانة الفنانة حياة الفهد والتي يجب على رضا احترامها، مدافعين عنها بالقول بأنها فنانة عملاقة وأنها ربما لم توفق باختيار المفردات من الحرقة التي تشعر بها، بينما أشار آخرون إلى أن الفنانة بعمر والدته وإن لم يكن احترامها واجبا لكونها فنانة ولها إرث فاحترامها واجب لسنها.

وكانت قد ردت الفنانة الكويتية حياة الفهد على حملة الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا بسبب تصريحاتها التي طالبت من خلالها بترحيل العمالة الوافدة من بلادها، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح كثيرًا من دول العالم ومن بينها الدولة الخليجية.

وفي اتصال مع قناة العربية، قالت الفهد إن تصريحاتها السابقة حول الوافدين لم تكن عنصرية، وإن كلامها ”فهم خطأ“، موضحة أن الضغط زاد على البلد (الكويت) بشكل غير طبيعي وأن المستشفيات جميعها مليئة بالمرضى.