أيمن رضا لباسم ياخور: أفضل عدم الرد على التفاهات

بعد الكلام الذي صرّح به الممثل السوري باسم ياخور عبر بث مباشر على “انستقرام” عن كونه السبب وراء تقديم مواطنه أيمن رضا لبرنامج “صفار كتار”، وأن رضا تقاضى عنه رقماً يوازي ما يتقاضاه كأجر عن مشاركته في ثلاثة أعمال درامية، كما تحدث أنه ساهم بمساعدة أبناء رضا في العمل والتمثيل ضمن مسلسل “ببساطة”، ردّ رضا على ياخور قائلا: “نصحوني الشباب مارد وكتير من الزملاء الفنانين والأصدقاء حكوا معي وبيعرفوا الحقيقة، لأنو إذا رديت مو لصالح حدا، بس بأكد انو ما حدا إلو فضل علي وبعمري ماحدا عزمني إلا بدو مني شي، وبعمرو ماحدا شغّلني، بالعكس كتير بيستبعدوني لما بينطرح اسمي”.

أضاف :”وأنا مابدي خلي موضوعنا التافه يشغلنا عن هموم الناس يللي هي اهم بكتير من هالسخافات، وانا بدفع ثمن صراحتي وبارادتي ومالي علاقه ببرستيجن المزيف