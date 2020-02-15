أيمن بهجت قمر يعلن اعتزاله تأليف الأغانى.. والجمهور يرفض: هاتسبنا لمين

(المستقلة) – منى شعلان/أعلن الشاعر الغنائى “أيمن بهجت قمر” ، قرر بإعتزاله تأليف الأغانى ، بعد آخر أغنياته “مهرجان”، للهضبة عمرو دياب ، والتى تم طرحها ضمن أغنيات ألبومه الجديد” سهران”.

وكتب قمر ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلا :”بقالي فتره بفكر جديا في اللي هقوله انا قررت ان اغنية مهرجان هي اخر اغنيه انا هكتبها وهعتزل تأليف الاغاني هنتج بس وهكتب افلام مسرح بس انا بقالي ٢٨ سنه بكتب اغاني وطول الوقت في توتر عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده.

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لتنهال عليه التعليقات من جانب متابعيها ، بالرفض لهذا القرار ، وجاءت التعليقات كالأتى :” لا أوافقك الرأي طيب لما انتم تبطلوا هتسيبونا لمين ، لا للاعتزل ايمن بهجت قمر عن تأليف الاغاني ، بصراحة انا بشكر حضرتك جدا على كل أغانيك الجميله وياريت متوقفش انا بحب كل أعمالك،انت شاعر ممتاز وخسارة توقف وتسيب المجال للناس اللي هتبوظ الفن نصيحتي ليك بلاش ، لما انت تتراجع وغيرك من الشعراء الكويسين مين هيفضلنا”.