“أيمن بهجت قمر” يشن هجوماً على صُناع مسرحية ويهدد بتقديم شكوى رسمية

المستقلة/ منى شعلان/ هاجم الشاعر الغنائى المصرى أيمن بهجت قمر ، صناع الجزء الثاني من مسرحية “إنها حقا عائلة محترمة”، خاصا وأن والده هو مؤلف الجزء الأول للمسرحية.

وكتبت قمر ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا :” أنا بطالب جهاز الرقابة بوقف المهزلة دي ، هي ميغه ولا مولد وصاحبه غايب ، أنا هنزل أقدم بلاغ في المسؤولين عن العمل ده قلة أدب حقيقي”.

وتابع : “ده تاريخ والدي ومش مشاع، أي حد يأخده بدون إذن أو تصريح” ، وعن رد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ، قال قمر : “أنه بلغني إنهم ما أخدوش تصريح ، حلو خليهم يعرضوا عشان يتلموا في البوكس قدام المشاهدين”.

وإختتم :” أنا مستغرب من تعليقات بعض الجهلاء بقانون حماية الملكيه الفكريه والبعض اللي بيروج انها خناقه على فلوس انا بأطالب بالمنع تراث والدي مش مشاع لكل من هب ودب العبث فيه ودي حقوق فياريت اللي بيتكلم يقرا قبل ما يهجص”.

وأكد كريم الكسار ، مخرج الجزء الثانى من مسرحية “أنها حقا عائلة محترمة” فى تصريح خاص لوكالة الصحافة المستقلة، أن نص المسرحية مختلف تماما عن الجزء الأول وسيعرض بشكل عصرى ، متماشيا مع عصرنا اليوم، وليس هناك إقتباس، وأيضا الشخصيات لست مقتبسة من الجزء الأول سوى شخصية أبو الفضل، ومعى تصريح بالعرض.

ومن المقرر، عرض الجزء الثاني من مسرحية “إنها حقا عائلة محترمة” على مسرح شو ما بين الفترة 23 يناير الجاري حتى 3 فبراير، من إخراج سمير الكدواني وكريم الكسار، وتأليف وبطولة أحمد درويش، إنتاج شركة “Tomorrow Production”.

ده تاريخ والدي ومش مشاع اي حد ياخده بدون اذن او تصريح — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) January 17, 2020

تحديث : دكتور خالد عبد الجليل بلغني انهم ما اخدوش تصريح .. حلو خليهم يعرضوا عشان يتلموا في البوكس قدام المشاهدين — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) January 17, 2020