أيتن عامر تستذكر نور الشريف في الذكرى الخامسة لوفاته

(المستقلة)..استعادت الفنانة أيتن عامر ذكرياتها مع الفنان الراحل نور الشريف، بالتزامن مع حلول الذكرى الخامسة لوفاته.

ونشرت أيتن عبر حسابها على Instagram صورتها مع الراحل، وكتبت ذكرى رحيلك الخامسة، بدعي لحضرتك من قلبي وبقولك وحشتنى، وهفضل طول عمرى اتباهى انى من تلاميذك. إمضاء: العفريتة.

يشار إلى أن أيتن عامر شاركت في رمضان 2020 بمسلسل فرصة تانية‎، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل ، وبطولة ‏ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، ‏أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.‎