أوّل حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد في تايوان

أعلنت وزارة الصحة الياوانية يوم أمس الاحد، إن رجلا لقي حتفه بسبب تعرضه للاصابة بفيروس كورونا الجديد.

فيما صرحت الوزارة بإن الحادثة تعتبر أول حالة وفاة على الجزيرة منذ تفشي الوباء انطلاقا من البر الصيني الرئيسي.

وأعلن وزير الصحة تشين-شيه تشونغ، أن المتوفى هو رجل مسن يبلغ من الستينات من عمره، كما انه لم يسافر الى الخارج في الآونة الأخيرة، فيما ذكر تشين-تشيه أن المتوفى كان مصابا بالسكري والالتهاب الكبدي (بي).

وتلك هي أول حالة وفاة في تايوان التي رصدت حتى الآن 20 حالة إصابة مؤكدة.