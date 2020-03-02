أوّل إصابة بكورونا في تونس

المستقلة /أعلن وزير الصحّة التونسي عبد اللطيف المكّي ، الاثنين ـ تسجيل أوّل إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا لدى كهل في الأربعينات من العمر عائد من إيطاليا.

وأوضح المكي أن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول.

وقال إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 شباط دون اية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 شباط ، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.

وأضاف وزير الصحة أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

كما أعلن المكي أن الوزارة ستقوم، بناءً على المعطيات الجديدة، بإتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.