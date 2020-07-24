أول مشاهد من المريخ بدقة (4 كي) – فيديو

قام فريق من الناشطين العاملين في مجال المونتاج بترقية الصور ومشاهد الفيديو الملتقطة من قبل مركبات “ناسا” الفضائية لكوكب المريخ وتحويلها إلى فيديو بدقة “4 كي”.

حول الفريق البريطاني “ElderFox” آلاف الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة لكوكب المريخ وعالجوها بهدف الحصول على دقة عالية ووضوح كبير وقدموها للمشاهد.

ونجح الفريق بإنشاء فيديو عالي الدقة بصيقة “4 كي” ونشروه على قناتهم في “يوتيوب” وحصل على مليوني مشاهدة في وقت قصير.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اعتبر الفريق أن هذه المشاهد هي “التجربة الأكثر واقعية للوجود على كوكب المريخ”.

وجمع الفريق آلاف الصور ووضعوها في فيديو واحد مدته 10 دقائق، وبدأ الفيديو بعبارة تقول “الصور في هذا الفيديو كلها حقيقية”.

واعتبر الفريق أن هذه المشاهد تجعل الإنسان يسترخي ويستمتع برحلة في “عالم آخر على كوكب المريخ”.