أول فيديو يظهر فيه كاظم الساهر مع خطيبته.. هكذا تعامل معها

(المستقلة)… منذ انتشار خبر خطوبة المطرب كاظم الساهر من فتاة تونسية، يتحدث الجميع أنها ترافقه في كل مكان سواء في الحفلات أو حتى في كواليس برنامج The Voice Kids.

ورغم ذلك لم تنتشر لهما إلا بعض الصور ولم يرى الجمهور كيف يعاملها المطرب العراقي.

وفي أولى حلقات برنامج Trending المذاع عبر قناة mbc عرض فيديو من كواليس برنامج The Voice Kids ظهرت فيه سارة خطيبة الساهر بين الجمهور.

وفي الفيديو ظهر كاظم يلتقط صورا مع جمهوره من الشباب فيما بقيت هي تجلس في مكانها بلا أي حركة ودون النظر إلى ما يحدث.

وعلق صبحي مذيع البرنامج أنه في هذا اليوم كان متواجدا في الكواليس ولم يلاحظ أي من الحضور ما بين الساهر والفتاة لأنهما حافظا على هدوئهما وكأنهما لا يعرفان بعضهما.

كان كاظم الساهر أكد خبر خطوبته أثناء إحيائه لحفل غنائي بالولاية الأمريكية واشنطن يوم الجمعة 2 مارس.

وقال كاظم في الحفل أنه قام بخطوبة حبيبته وقدم لها الخاتم فقط لكنه حتى الآن لم يتزوج، وأضاف أنه سيعلن لجمهوره وقت إتمام الزواج.