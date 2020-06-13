احتفل الفنان المغربي سعد لمجرد، بتحقيقه لقب أول فنان عربي، وإفريقي ينال درع يوتيوب الماسي، ليكون ثاني عربي حقق درع، بعد اليوتيوبر الشهيرة “نور ستار”، لكنه أول فنان في الساحة الفنية العربية يبلغ هذه المرتبة التي تعكس تفوق زمن يويتوب مبرهنا أنه الأكثر جماهيرية في القارة السمراء والعالم العربي.

وتمكن الفنان المغربي، سعد لمجرد، عشية أمس الأربعاء، من بلوغ حاجز 10 ملايين مشترك لقناته على يوتيوب وهو إنجاز لم يسبق لأي فنان عربي أو إفريقي تحقيقه.

ووجه لمجرد رسالة شكر إلى جمهوره، الذي شن حملة من أجل دعمه في الأيام الماضية، إذ استطاع الوصول إلى العدد المطلوب من المشاركين. وقال “أعزائي المعجبين أحبكم، الله يخليكم ليا، أعدكم مرة أخرى بأنني سأقدم أفضل الأفضل لرفع علمنا دائمًا”.

واستطاع لمجرد تحقيق الانجاز بعد حملة كبيرة أطلقها عشاقه، قبل يومين، وشارك فيها أصدقائه الفنانين المغاربة، لجعله أول فنان عربي وإفريقي ينال الدرع الماسي ، خصوصا أن الفنان المصري محمد رمضان اقترب من الذرع كذلك و يلزمه بعض الآلاف ليحقق نفس الإنجاز.

ويملك 3 فنانون مغاربة، فقط، عدد مشاهدات في قنواتهم على يوتوب، يتجاوز حاجز المليار، وجميعهم فنانون ذكور حيث تضم القائمة، التي تتيحها منصات متخصصة في أرقام يوتيوب، أن الفنانين، الذين تجاوزوا حاجز مليار مشاهدة في قنواتهم في يوتوب، هم سعد لمجرد، ولاغتيست، وإلياس تيوتيو.

ويحتل لمجرد المرتبة الأولى بعدد مشاهدات بلغ 2.2 مليار مشاهدة، متبوعا بيوسف أكديم، المعروف فنيا بـ”لاغتيست”، الذي يبلغ عدد مشاهدات قناته ما يفوق 1.3 مليار مشاهدة، ثم إلياس تيو تيو ثالثا، بأكثر من مليار مشاهدة.