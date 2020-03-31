أول فنانة سورية تُعلن إصابتها بكورونا

المستقلة /أعلنت الممثلة السورية هناء نصور إصابتها بفيروس #كورونا، وذلك عبر حسابها في “فايسبوك”، إذ أنّها كانت موجودة في البرازيل في مقاطعة ساو باولو، بدعوة من صديقتها عازفة بيانو شهيرة. وقررت أن تنتقل إلى مدينة أخرى مع إحدى صديقاتها حين بدأ الفيروس بالانتشار هناك قبل بدء الحجر بيوم واحد. وبعدها، بعشرة أيام، اتصل بها زوجها وأخبرها أنّ صديقتها مصابة بالفيروس، وطلب منهما أن تجريا الفحص الخاص بكوفيد-19.

وقالت نصور في منشورها عبر “فايسبوك” أنّ إعلانها عن اصابتها بفيروس كورونا “واجب مقدس” تجاه الآخرين، مضيفة: “كنّا أنا وصديقتي قد نزلنا في بيت بمفردنا خشية أن نلتقط الفيروس من أحد، وبعدما علمت أنّ شركات الطيران ألغت الحجوزات، وأني سأبقى هنا لغاية الشهر السابع، تحلّيت بالصبر، وما إن استقرت مشاعري حتى جاء الخبر المريب بأنّ صديقتنا عازفة البيانو مصابة بكورونا، وهي محجورة في بيتها، وأنها ذهبت إلى المستشفى معتقدة أن لديها نزلة برد لأنّ حرارتها لم ترتفع كثيراً”.