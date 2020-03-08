أول ظهور لملك السعودية عقب حملة اعتقال الأمراء

المستقلة /في أول ظهور له عقب عملية اعتقال عدد من أمراء الأسرة الحاكمة الكبار، استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز سفيري بلاده المعينين لدى أوكرانيا والأوروغواي الشرقية، محمد بن سليمان المسهر وإياد بن غازي حكيم، حيث أديا القسم أمامه.

وظهر الملك سلمان في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس) وهو يتفحص أوراق تعيين السفيرين ويصافحهما، وذلك في رد ضمني على المعلومات التي تم تداولها قبل يومين حول احتمالية كونه في وضع صحي حرج، وقرب انتقال الحكم لابنه ولي العهد محمد بن سلمان.