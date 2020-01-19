أول ظهور لكاظم بعد انسحابه من موسم الرياض

المستقلة / ظهر المطرب العراقي، كاظم الساهر، بعد فترة من الغياب، في إمارة دبي الخليجية، من أجل زيارة صديقه، الشاعر، كريم العراقي، في المستشفى.

وكتب كريم العراقي مع الصور: “اليوم، وأنا في المستشفى في دبي، زارني الصديق الفنان كاظم الساهر وشد أزري، وأنا أتابع علاجي الكيميائي الاحترازي… تحية واعتزاز”.

ويعد هذا هو أول ظهور لكاظم الساهر، بعدما أعلن في شهر كانون الأول، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي، ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

ونشر كاظم عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، الأسباب التي دفعته لعدم الغناء في المملكة.

وكتب على حسابه الرسمي: “نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه تم إلغاء مشاركة كاظم الساهر في مهرجان موسم الرياض نظراً للظروف الراهنة في العراق الحبيب”.

وتابع: “نعتذر من الجمهور السعودي الكريم ونشكر تفهمكم”.

وكان من المقرر أن يحيي كاظم الساهر حفلا في 12 كانون الأول الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأحيا كاظم الساهر أولى حفلاته في المملكة العربية السعودية، في تموز 2018، ضمن فعاليات سوق عكاظ في الطائف، وذلك بعد تأجيل لحفليه اللذين كان من المقرر إقامتهما في جدة ورياض في عام 2017 دون أسباب معلنة.

وآخر حفلات كاظم الساهر في المملكة كانت في آب الماضي، في مدينة أبها، بمنطقة عسير السعودية، ضمن سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام تحت مسمى “موسم السودة”.