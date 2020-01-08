أول صورة لزوج “نانسي عجرم” بعد إخلاء سبيله

المستقلة / تداول محبو الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، (الثلاثاء)، صورة لها مع زوجها فادي الهاشم بعد إطلاق سراحه اليوم بقرار من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان.

وكانت وسائل إعلام لبنانية محلية قد أفادت، في وقت سابق الثلاثاء، بأن «النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعد اطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها من أن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان».

يذكر أن شاباً سورياً يدعى محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، اقتحم فجر الأحد فيلا نانسي عجرم، في نيو سهيلة بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه. وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات.