أول صورة لرجاء الجداوي بمستشفى العزل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين، أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وتم نقلها في الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحي بالإسماعيلية.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبي، بمستشفى أبو خليفة للجر الصحي بالإسماعيلية، لـ “اليوم السابع”، إن الفنانة رجاء الجداوي وصلت إلى المستشفى، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أي انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى.

أضاف المصدر الطبي، أن الفنانة رجاء الجداوي، تم حجزها في الغرفة 212، في الدور الثاني بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

فيما، قالت أميرة ، ابنة الفنانة رجاء الجداوي أنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حراراه والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، والتي اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، والتي نصحتها بدخولها الحجر الصحي بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة ، بحسب اليوم السابع.

أضافت أميرة، وهي الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي، أنها أجرت تحليل “PCR” لفيروس كورونا، وأثبتت نتائج التحاليل سلبية إصابتها بكورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوي.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل” لعبة النسيان”، من بطولة دينا الشربيني، وتزوجت الفنانة القديرة، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل في 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هي أميرة لا تعمل في المجال الفني، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.