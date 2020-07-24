أول صلاة جمعة في آيا صوفيا

تقام صلاة الجمعة الرسمية الأولى في آيا صوفيا في إسطنبول، اليوم الجمعة، بعد تحويل الكاتدرائية إلى مسجد.

بدأ الراغبون في أداء صلاة الجمعة في آيا صوفيا بالتجمع في الساحة منذ الصباح الباكر. بدأوا في السماح للناس بالدخول الساعة 10.00. وقد اتخذت تدابير أمنية معززة. وسيراقب حوالي 20 ألف ضابط شرطة الموقع خلال صلاة الجمعة.

الآن في منطقة آيا صوفيا هناك 11 نقطة تفتيش.

واتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، قرارا رسميا بافتتاح كاتدرائية “آيا صوفيا” كمسجد للصلاة. وذلك بعد أن ألغى القضاء التركي قرارا من مجلس الوزراء يعود لعام 1934، الذي يقضي بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى “متحف”.

وأعربت اليونسكو عن مخاوفها بشأن تأثيره على القيمة العالمية للموقع ودعت السلطات التركية “للدخول في حوار” حول هذه المسألة.

وقال وزير الثقافة والسياحة التركية محمد نوري إرسوي، في وقت سابق، إن بلاده وقعت بروتوكولا بموجبه سيتم بقاء “آيا صوفيا” ضمن معالم التراث العالمي.

وتعهد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، يوم الاثنين الماضي، بأن بلاده ستواصل الحفاظ على “آيا صوفيا” في إسطنبول كموقع للتراث العالمي لليونسكو بعد تحويله إلى مسجد.

وتأسست كاتدرائية آيا صوفيا من قبل الإمبراطور المسيحي جستنيان وتم افتتحاها في 27 كانون الأول/ ديسمبر عام 537 الميلادية. وظلت هذه الكاتدرائية المعبد الأكبر في العالم المسيحي على مدى أكثر من ألف عام.