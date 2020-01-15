أول صفقات مورينيو مع السبيرز.. توتنهام يضم فرنانديز نجم بنفيكا

المستقلة.. أعلن النادي الإنجليزي العريق توتنهام هوتسبير،اليوم الأربعاء، تعاقده مع جيدسون فرنانديز، لاعب وسط بنفيكا، على سبيل الإعارة لمدة 18 شهرا، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وتعتبر هذه هي الصفقة الأولى للمدرب جوزيه مورينيو مع السبيرز، منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق.

ويستطيع فرنانديز اللعب أيضا في مركز الهجوم، وكان ضمن تشكيلة بنفيكا التي توجت بلقب الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي.

وشارك اللاعب البالغ 21 عاما في مباراتين مع منتخب البرتغال الأول، بينما بدأ مسيرته الدولية في 2018 وشارك في أكثر من 60 مباراة مع منتخبات الشباب والناشئين، وفاز ببطولة أوروبا تحت 17 عاما في 2016.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” وسيحل ضيفا على واتفورد السبت المقبل.