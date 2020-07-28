أول رد من حليمة بولند على قضية مشاهير غسيل الأموال

(المستقلة)… قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في أول تعليق صريح لها بعد إدراج اسمها ضمن المشاهير المتورطين في قضايا غسيل أموال، إنها لا تملك الوقت كي تتحدث مع المتابعين بشأن هذا الموضوع.

ونشرت حليمة عبر “انستجرام” صورة لها في منطقة قرطبة، وعلقّت عليها قائلًة: “أشغال ومشاوير من الصبح وحوووسه ولووويه ما مداني اسولف معاكم ولا مداني ارد عالموضوع”.

وكانت صحيفة “القبس” المحلية قد نشرت قائمة بأسماء مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين بـ”غسيل الأموال”.

وعممت وزارة الداخلية الكويتية، أسماء المشاهير المتهمين على المنافذ البرية والمطار، لمنع هروب المشتبه بهم في قضية الفساد المثيرة.

وضمت قائمة “مشاهير غسيل الأموال”10 أشخاص، هم: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، ودانة الطويرش، ومشاري بو يابس، وحليمة بولند، وعبدالوهاب العيسى، وفرح الهادي، إضافة إلى جمال النجادة، وشفاء الخراز، ومريم رضا. (النهاية)