أول تعليق من قصي خولي على أزمته مع زوجته وإهماله لنجله

(المستقلة) – منى شعلان/ خرج الفنان السوري قصي خولي ، عن صمته ، ورد على إدعاءات السيدة التونسية “مديحة الحمدانى” ، بأنها زوجته وانجبت منه.

وقال خولى فى تصريحات صحفية له:” ردى هو أن هذه السيدة هى زوجتى وأم ابنى ولها كل الاحترام والتقدير..ولكن لن أخوض فى وسائل الإعلام بقضايا شخصية وخاصة”.

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وقد ظهرت مديحة الحمدانى ، خلال مقطع فيديو لها ، وكشفت إنها زوجة قصى ووالدة ابنه واتهمته بإهمالها وطفلها، مشيرة إلى انه ممثل فى الواقع وانه يدعى الأبوة الصالحة.

وقالت مديحة فى الفيديو: “عيب عليكم، تتحدثون عنى وعن ابنى وأنتم لا تعرفونى عيب عليكم تسيئون لابنى طفل صغير (بيبي) حرام وعيب على قصى الذى وضعنا عرضة لمن يسوى ولمن لا يسوى، أنت تعرف شو عاملت فينا من القهر و الظلم”.

وتابعت :” أنا بنت عائلة ومحترمة وعملت فى شركات كبيرة فى دبى وتعرفت على قصى فى 2014 عن طريق عملي، كل زملائى يعرفون الحقيقة، وشاهدت مقابلة قصى خولى فى أحد البرامج والذى تحدث فيه أنه أب مثالى ويقوم بغسل ابنه مرتين”، مشيرة أنه ممثل وهذا عمله، فمن الطبيعى أيضا أن يمثل دور الأب الذى ليس موجودا على أرض الواقع.

واستطردت:” صمت لمدة سنة كاملة أمام من يتحدث عنى وعن ابنى، لكن بعد الذى شاهدته على فى البرنامج قررت عدم السكوت و الظهور و التحدث عن الظلم و القهر الذى اعيشه بسببك “.

وفى نهاية الفيديو، هددت مديحة الحمداني زوجها بأن أى موضوع سيتحدث به كذبا فى مقابلته المقبلة سوف تظهر على مواقع التواصل وتكشف كل الحقائق أمام الجمهور عن تصرفاته وأفعاله تجاهها وابنهما”.

وكانت الفنانة التونسية الشعبية أمال علام قد حلّت ضيفة على برنامج “فكرة سامى الفهري”، وكشفت أن خولى هو زوج ابنتها، وأنها جدة طفله.