أول تعليق من خطيبة خاشقجي على محاكمة قتلته

المستقلة / علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، على الأحكام التي أصدرتها النيابة العامة السعودية ضد قتلته.

ووصفت جنكيز، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بيان النيابة العامة العامة السعودية بأنه “غير مقبول”، وأرفقت مع تغريدتها هاشتاغات تطالب بتحقيق العدالة لخطيبها الراحل.

وأعلنت النيابة العامة السعودية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، عن صدور أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل جمال خاشقجي، في مدينة إسطنبول بتركيا.

وقال وكيل النيابة العامة في السعودية، شلعان بن راجح بن شلعان، إن النيابة أصدرت أيضا أحكاما بسجن 3 متهمين لمدة 24 عاما في قضية خاشقجي.

وأكد شلعان، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، أنه تم التحقيق مع جميع المشتبه فيهم في مقتل خاشقجي، مشددا على أن التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل لدى المتهمين، مشيرا إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال

ابتدائية وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.

وأكددت النيابة العامة السعودية، أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم، بالإضافة إلى الإفراج عن القنصل السعودي في تركيا، محمد العتيبي.