أول تعليق من المطربة “بوسي” بعد تكفل برنامج تليفزيوني بعلاج والدها

المستقلة/منى شعلان/ تصدر والد المطربة “بوسي” ، محمد شعبان ، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، بعد ما وجه رسالة إلى برنامج “واحد من الناس” للإعلامى عمرو الليثي.

حيث إنه يرغب في إجراء جراحة في عينيه، كما أنه يحتاج علاجًا لحساسية الصدر وعلاجًا للبروستاتا، مشيرًا إلى أنه يبلغ من العمر 77 عامًا، ولا يعمل وغير قادر على توفير نفقات علاجه أو إجراء العملية الجراحية، ويحتاج لجلسات تنفس بسبب الحساسية، وابنته المطربة بوسي لا تنفق عليه.

وعلى الفور استجاب عمرو الليثي وتكفل بإجراء العملية التي يحتاجها في عينيه وأيضًا مصروفات العلاج من خلال برنامج واحد من الناس على قناة الحياة.

وأوضحت المطربة بوسي ، تفاصيل خلافها مع والدها ، إنها تتعرض لحملة ممنهجة من الاغتيال المعنوى، هدفها النيل منها ومن تاريخها الفني ونجوميتها دون وجه حق، وأوضحت أنه تم استغلال والدها لهز صورتها أمام الرأي العام، في مشهد ظالم ومؤسف، مؤكدة أنها لا تتوانى لحظة في تقديم يد العون لوالدها منذ أن عرفت طريقها للنجومية.

وأعربت بوسي في بيان خاصة لها، بأنها منزعجة لما يحدث في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من هجوم ضارٍ عليها، قائلة: “أنا مش مصدقة اللي بيحصل، خاصة أني لم أقصر لحظة واحدة في تقديم المساعدة والعون لوالدي، وكل طلباته مجابة على قدر ما أستطيع وأكثر، وأرسلت له مبلغًا من المال قبل حديثه لوسائل الاعلام بيومين”، وأضافت :”بكل أسف الناس ما بتصدق تلاقي كلام من هذا القبيل حتى يتعاطفوا معه دون النظر إلى الطرف الآخر أو معرفة الحقيقة”.

وتساءلت بوسي، أين كانوا الذين يريدون تشويه صورتي عندما كنت في محنة وتركت أولادي بمفردهم ولم يجدوا من يحنو عليهم ويسأل عنهم في وحدتهم، موجهة عتابا لكل الذين يستمعون للرأي من طرف واحد قائلة: “قبل أن تحكموا على شخصي وتنالوا مني اعرفوا الحكاية، أنا المظلومة وليس أبي، ويعلم الله أني لم أقصر معه ولا مرة وهو يعلم ذلك، وكنت أرسل له المال مع إخوتى”.

وأضافت: “مررت بظروف صعبة كادت تهتك بأي بني آدم ومررت بأزمة طاحنة ولم أجد أبي معي، لكني حريصة كل الحرص على صلة الرحم رغم الجفاء الذي رأيته منه”.

وفي سياق مختلف، أكدت بوسي أنها تجهز حاليا لأكثر من عمل فني على الصعيدين الموسيقي والتمثيلي، موضحة أن المؤامرات لن تنال منها وأنها ستستكمل مشروعاتها الفنية خلال الفترة الحالية، وأشارت إلى أنها تفاضل بين عدة سيناريوهات لاختيار الأفضل منها، كما أنها تلقت عروضًا لإحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، وأضاقت: “أعد جمهوري بتقديم الأفضل دائما، وهناك مفاجآت كبيرة ستكشف عنها الأيام المقبلة”.