أول تعليق من المصاب بفيروس كورونا في العراق
(المستقلة)… اصدر الايراني سهيل الاميري، أول تعليق له بعد تشخيص اصابته بفيروس كورونا في مدينة النجف.
نحمد الله على كل حال في مرضنا و في صحتنا،
هو الذي برحمته يخلقنا و يعطي صحة و يأخذه كما هو الحكيم،
انا الذي مصاب بمرض الكرونا و الشفاء و الصحة و الحياة و الموت بيدالله،
اتمني ان الشعب العراقي و اني من ضمنهم( لان هاجرت بلدي الطهران متوجها للنجف الاشرف لطلب العلم و خدمة الحسين عليه السلام و ما كان عندي نية الرجوع و اختاريت العراق بلدي و النجف مدينتي و الشعب العراقي شعبي) يكون سالما من كل البلايا،
ربي شاهد انا ما خفت على نفسي ابدا ولكن خفت على الشعب العراقي الكريم و كل دعائي بان الله يحفظ العراق من كل بلاء و السوء الخاص هذا المرض،
ارجوا دعواتكم لحفظ الشعب العراقي من كل بلية و سوء،
اللهم احفظ العراق و اهله و الشعب العراقي و علمائنا و طلبة العلوم الدينية بالأخص سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني حفظه الله.
سهيل الأميري
٢٩/جمادي الثاني/١٤٤١
النجف الاشرف
مستشفي الحكيم العامة
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