أول تعليق من المصاب بفيروس كورونا في العراق

نحمد الله على كل حال في مرضنا و في صحتنا،

هو الذي برحمته يخلقنا و يعطي صحة و يأخذه كما هو الحكيم،

انا الذي مصاب بمرض الكرونا و الشفاء و الصحة و الحياة و الموت بيدالله،

اتمني ان الشعب العراقي و اني من ضمنهم( لان هاجرت بلدي الطهران متوجها للنجف الاشرف لطلب العلم و خدمة الحسين عليه السلام و ما كان عندي نية الرجوع و اختاريت العراق بلدي و النجف مدينتي و الشعب العراقي شعبي) يكون سالما من كل البلايا،

ربي شاهد انا ما خفت على نفسي ابدا ولكن خفت على الشعب العراقي الكريم و كل دعائي بان الله يحفظ العراق من كل بلاء و السوء الخاص هذا المرض،

ارجوا دعواتكم لحفظ الشعب العراقي من كل بلية و سوء،

اللهم احفظ العراق و اهله و الشعب العراقي و علمائنا و طلبة العلوم الدينية بالأخص سماحة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني حفظه الله.

سهيل الأميري

٢٩/جمادي الثاني/١٤٤١

النجف الاشرف

مستشفي الحكيم العامة