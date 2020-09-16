أول تعليق من الفنان السوري “أيمن رضا” بعد شائعة إعتقاله

أول تعليق من الفنان السوري “أيمن رضا” بعد شائعة إعتقاله

المستقلة/ منى شعلان/ تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، صورة للفنان السوري أيمن رضا ، وهو فى قبضة رجال الأمن ، وتسببت الصورة المتداولة فى إطلاق شائعة تفيد باعتقاله من قبل السلطات السورية بسبب آرائه السياسية.

ليعلق الفنان السوري على صورته وعلى الشائعة ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بعدما أعاد نشر الصورة ، قائلاً:” ”هاد مشهد من مسلسل جديد.. شغالة الإشاعات“ .

من ناحية أخرى ، ينشغل حاليا الفنان السوري أيمن رضا ، بتصوير دوره في المسلسل السوري الجديد ”بنات الماريونت“ إلى جانب عدد من النجوم السوريين وهم رنا شميس وجيني إسبر والعمل من كتابة طارق مرعشلي وإخراج مخلص الصالح.