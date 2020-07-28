أول تعليق للدكتورة خلود بعد اتهامها بغسيل الأموال
أعربت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، عن غضبها، من تداول اسمها هي وزوجها الأردني “أمين” في قضية غسيل الأموال، وذلك بعدما أصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي قرارًا بالتحفظ على أموال 10 من مشاهير السوشال ميديا مع منعهم من السفر.
ونشرت خلود، عبر “إنستغرام”، صورة برفقه زوجها، مرفقه بتعليق يعبر عن غضبها قائله: “الحياة أحياناً تحتاج إلى تجاهل، تجاهل أحداث.. تجاهل أشخاص.. تجاهل أفعال.. تجاهل أقوال، عود نفسك على التجاهل الذكي.. فليس كل أمر يستحق وقوفك، خلق الله الناس من ماء وطين.. بعضهم غلب ماؤه وطينه.. فصار نهراً، وبعضهم غلب طينه ماؤه، فصار حجراً”.
وتابعت خلود فى نهاية منشورها: “اللهم إني استودعتك نفسي وزوجي وأهلي وأطفالي وكل من أحب فاحفظهم وحصنهم بحصنك وحبلك المتين ووفقهم.. واكفهم شر الحوادث والفتن ما ظهر منها وما بطن”. وعقب نشر هذه الصورة، أضافت الفاشينيستا الكويتية، تعليقًا آخر على الصورة قائلة: “هناك مَن لا يستوعب طهرك لشدة نجاسته!”، لتنهال التعليقات عليها من الجمهور والذي دخل في مشادات معها.
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