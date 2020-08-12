أول تعليق لعروسة محمد عساف بعد الزفاف

(المستقلة)… نشر حساب يحمل اسم ريم عودة عبر خاصية القصص المصورة على موقع (إنستغرام) مجموعة من التعليقات التي أشارت إلى أنها زوجة (محبوب العرب) الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وظهر من خلال هذه الخاصية فيديو تم تسجيله أثناء حفل الزفاف، وأُرفق بعدد من التعليقات جاء فيها: “وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح”.

كما نبّهت ريم جمهورها إلى أن هناك عدداً من الحسابات التي تحمل اسمها، وكتبت: “جمهوري يوجد حسابات بكثرة وأنا لست مسؤولة سوى عن هذا الحساب. تابعوني عليه حين التوثيق”.