أول تعليق عراقي رسمي على حادثة “انتحار” مدير الشركة الكورية

المستقلة/- أعربت وزارة النقل العراقية، الجمعة، عن أسفها إزاء حادثة “انتحار” المدير الفني لشركة “دايو” الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما أكدت استمرار العمل بالمشروع وعدم توقفه.

وقال إعلام الوزارة في بيان “تسجل وزارة النقل أسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، ففي الوقت الذي نعزي الجانب الكوري الصديق فإننا نؤكد استمرار العمل في الميناء، وإن تلك الحادثة لن تؤثر على المضي قدما فيه”.

وأضاف البيان أن “شركة دايو أعلنت من جانبها امتلاكها من الخبرة والخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء”، مؤكدة في الوقت ذاته أن “التحقيقات جارية للكشف عن تفاصيل الحادث المؤسف”.

وكانت مصادر أمنية أفادت في وقت سابق من اليوم الجمعة، بالعثور على جثة مدير شركة “دايو” الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة، وهي معلّقة بسلك يوحي بأن الحادثة ناجمة عن عملية انتحار. (النهاية)