أولتراس الوداد يقاطع لقاء آسفي في الدوري المغربي

المستقلة / حسام الدين جمال / قررت رابطة أولتراس الوداد البيضاوي مقاطعة مباراة أولمبيك آسفي، في الدوري المغربي للمحترفين، اعتراضا على قلة عدد التذاكر المخصصة لجماهير “وداد الأمة”.

ويحل الوداد ضيفا على آسفي، الإثنين، في الجولة 12 من الدوري المغربي، في ملعب المسيرة، الذي يتسع لـ15 ألف متفرج.

ونشرت رابطة “أولتراس وينرز” بيانا رسميا (الأحد)، تحتج فيه على تخصيص 500 تذكرة فقط لمشجعي الوداد

وأضاف البيان أن هذا التصرف يضيق على مشجعي الوداد، مشيرا إلى أنه لا يحفز على الإبداع في الملاعب، ولا يتيح سبل دعم الفريق بكيفية مريحة.

يذكر أن الاتحاد المغربي لكرة القدم يحدد نسبة 5% فقط من إجمالي سعة الملاعب لجماهير الفريق الضيف.

ويحتل الوداد، حامل اللقب، المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي حاليا برصيد 26 نقطة، متأخرا بنقطة خلف نهضة بركان المتصدر.

في المقابل يقع آسفي في المركز الـ12 برصيد 13 نقطة.