أوكرانيا تهدد بالتحرك ضد إيران

المستقلة / قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، إن الدول التي فقدت مواطنيها في الطائرة الأوكرانية المنكوبة قرب طهران، قد ترفع دعوى قضائية ضد إيران.

وأشار بريستايكو، في حديث على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إلى أن أوكرانيا تتوقع، أن تقوم إيران بإجراءات سريعة نسبيا، وقال: “لا نخطط للانتظار طويلا. نحن نتحدث عن أسابيع وأشهر، وليس عن سنوات”.

ورد الوزير الأوكراني، على سؤال توضيحي، بالقول إنه إذا لم تقم إيران بتنفيذ الإجراءات التي تنتظرها أوكرانيا والدول الأخرى، فقد تقوم هذه الدول، “برفع دعوى أمام المحاكم الدولية”.

وقال بريستايكو: “نحن نترك لأنفسنا الحق، في استخدام الوسائل القانونية الدولية، لكننا نأمل حتى الآن أن تتصرف إيران كما يجب”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا شامبان، أن المجتمع الدولي يعتبر إيران ملزمة بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منها.

وقال: “إذا اعترفت بمسؤوليتك، فإن هذا يؤدي إلى عواقب”.

وتحطمت طائرة Boeing 737 التابعة لـ “خطوط أوكرانيا الجوية الدولية”، في 8 يناير، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران. وأسفرت الكارثة عن مقتل 176 شخصا كانوا على متن الطائرة، من بينهم 57 كنديا، إضافة إلى مواطني كل من أفغانستان وألمانيا وإيران وأوكرانيا، وبريطانيا والسويد.

وفي 11 كانون الثاني، نشرت هيئة الأركان العامة الإيرانية بيانا اعترفت فيه بأن الطائرة أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني مضاد للجو