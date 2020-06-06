أوساخ تدمر طلاء سيارتك دون أن تعلم

قال نادي السيارات ADAC إن بعض الاتساخات تضر بطلاء السيارة بشكل خاص، مثل فضلات الطيور والحشرات والأصماغ، التي تتساقط من بعض الأشجار.

ولحماية طلاء السيارة شدد النادي الألماني على ضرورة إزالة هذه الاتساخات على الفور وقبل أن تجف، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم غسلها في البداية بالماء، حتى لا تتسبب الأجزاء الصلبة بها في خدش الطلاء بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

ويراعى أن بعض الأسطح بالجسم تكون شديدة الحساسية للخدوش مثل أغطية المصابيح الأمامية والخلفية؛ لذا يُفضل الاعتماد على اسفنجة ناعمة مع بعض الماء في البداية.

وإذا لم يكن هذا الإجراء كافيا لإزالة هذه الاتساخات، فيمكن اللجوء للمواد المتخصصة في تنظيف الطلاء والأسطح.

وأشار الخبراء إلى أن معالجة الطلاء بالشمع الصلب تجعله أكثر مقاومة للتأثيرات البيئية والطقس والاتساخات.