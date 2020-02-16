أوزيل يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 301 يوما

أوزيل يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 301 يوم

(المستقلة) – حسام الدين جمال – سجل الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال، هدفا في فوز فريقه بنتيجة 4-0 على ضيفه نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعود للتسجيل في المسابقة بعد غياب أكثر استمر أكثر من 300 يوم.

ويعود آخر هدف لأوزيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل تسجيله أمام نيوكاسل، إلى يوم 21 أبريل/نيسان 2019، حين سجل في خسارة فريقه بنتيجة 2-3 أمام ضيفه كريستال بالاس، في الجولة 35 من المسابقة الموسم الماضي، قبل 301 يوما بالتحديد.

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يذكر أن أوزيل صاحب الـ31 عاما شارك في 20 مباراة هذا الموسم مع أرسنال بمختلف المسابقات هذا الموسم، ولم يسجل في أي منها قبل هدفه ضد نيوكاسل، علما بأنه قدم تمريرتين حاسمتين.

وإجمالا شارك مسعود أوزيل في 181 لقاء مع أرسنال بالدوري الإنجليزي، أحرز خلالها 32 هدفا وصنع 57، فيما خاض مع الفريق اللندني 250 لقاء بمختلف المسابقات سجل خلالها 43 هدفا وصنع 76.

وكان أرسنال قد رصيده بالفوز على نيوكاسل إلى 34 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.