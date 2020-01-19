أوزبكستان تقصي الإمارات من كأس آسيا للشباب

المستقلة / حسام الدين جمال / خسر منتخب الإمارات أمام نظيره الأوزبكستاني بنتيجة 1-5 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاما المقامة في تايلاند، ليودع البطولة القارية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وافتتح زايد العامري التسجيل لمنتخب الإمارات في الدقيقة 13 من المباراة، فيما أحرز إلكومجون أليانوف هدف التعادل لأوزبكستان في الدقيقة 16.

وأضاف إسلوميون كوبيلوف هدفا ثانيا لأوزبكستان في الدقيقة 26 من ركلة جزاء، ثم سجل أويبك بوزوروف الهدف الثالث في الدقيقة 41.

وأضاف دجسور ياخشيبايف هدفا رابعا لأوزبكستان في الدقيقة 84، فيما اختتم نوريلو توختاشبنوف الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وضرب منتخب أوزبكستان موعدا مع نظيره السعودي في الدور نصف النهائي، فيما فقد “الأبيض الأولمبي” فرصة التأهل للأولمبياد.

يذكر أن أصحاب المراكز الـ3 الأولى في كأس آسيا للشباب سيتأهلون إلى أولمبياد طوكيو 2020.