أوروبا ترفض تهديدات تركيا بإغراقها بسيل من اللاجئين السوريين

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الجمعة، تركيا لتفهم مخاوف الأوروبيين من أن تؤدي تحركاتها في سوريا إلى كارثة إنسانية، رافضا التهديدات التركية بإغراق أوروبا بسيل من اللاجئين السوريين.

وأضاف أثناء وجوده في قبرص اليوم: “لن نقبل أبدا استغلال اللاجئين كسلاح واستخدامهم لابتزازنا. تهديدات الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان أمس في غير محلها بالمرة”.

وعبر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي اليوم عن موقف مماثل، مؤكدا أن أوروبا لن تذعن للابتزاز التركي فيما يتعلق بسوريا.

وكان أردوغان قد جدد الخميس تهديده بإرسال اللاجئين السوريين الذين يصل عددهم إلى 3.6 مليون في بلاده إلى أوروبا، إذا ما وصفت الدول الأوروبية توغل جيشه في شمال سوريا بـ”الاحتلال”.