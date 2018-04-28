أوبك : سعر السلة سجلت اكثر من 70 دولارا للبرميل الواحد

(المستقلة)… أعلنت منظمة أوبك السبت أن سعر سلة الأوبك اليومي سجلت اكثر من 70 دولارا للبرميل الواحد.

وقالت المنظمة في بيان لها إن “سعر سلة أوبك من أربعة عشر برميل للخام سجل 71 دولارا للبرميل الواحد”.

واضافت المنظمة، ان “السعر ارتفع عن اليوم السابق الذي بلغ 70.50 دولار، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران إيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، قطر مارين (قطر)، الضوء العربي (المملكة العربية السعودية)، موربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا). (النهاية)