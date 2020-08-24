(المستقلة)… انخفضت أسعار سلة أوبك اليومي إلى قرب 45 دولاراً، في وقت يتهيأ العراق إلى تخفيضات كبيرة لشهري آب وايلول وفقا لتعهداته للمنظمة.

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم الاثنين إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجل 44.92 دولار للبرميل الواحد”.

وأضافت، أن “السعر انخفض عن يوم امس الذي سجل 45.05 دولار وفقا لحسابات امانة اوبك”.

وتنتظر اوبك+ تخفيضات كبيرة تعهد بها العراق ان يقوم بها خلال شهري اب وايلول وتصل الى مليون و250 االف برميل يوميا، نتيجة عدم التزامه بالاتفاق النفطي خلال شهر ايار وحزيران.

ويرى بعض المختصين بالشان النفطي ان تخفيض العراق لهذه الكميات سوف تؤثر بشكل سلبي على ميزانية العراق العامة وبالتالي سيلجأ للاقتراض مرة اخرى لسد رواتب الموظفين . (النهاية)