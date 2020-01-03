أهالي ذي قار يحيون اربعينية شهداء جسر الزيتون

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..خرج الالاف من ابناء محافظة ذي قار ، عصر اليوم الجمعة ، بتشييع رمزي استذكارا لاربعينية شهداء جسر الزيتون ، الذين سقطوا بنيران قوات الامن .

وانطلق المشيعون من جسر الزيتون الى ساحة الحبوبي ، بمسيرات حملت نعوش رمزية للشهداء ، واعلام عراقية ولافتات ، وسط هتافات واهازيج تدعو الى محاكمة المتورطين بمقتل المحتجين .

وندد المشاركون بالتدخلات الدولية بالشان العراقي ، رافضين ان يكون العراق ساحة للنزاعات والتصفيات الاقليمية والدولية .

كما ورفضوا استهداف قادة الحشد الشعبي وعناصره ومقراته ، وعدوها انتهاكا لسيادة البلاد والمواثيق الدولية .