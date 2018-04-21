أهالي حي الاصمعي في البصرة يتظاهرون للمطالبة بالخدمات ويرفضون مقابلة المرشحين

(المستقلة)/نريمان المالكي/ .. تظاهر العشرات من مواطني منطقة الاصمعي الجديد وهو من الاحياء السكنيةً الكبيرة في محافظة البصرة مطالبين بتوفير الخدمات الضرورية من المجاري واكساء الشوارع وبناء المدارس التي هدمت دون ان يعاد بناءها.

وقال المواطن علي مزهر عضو اللجنة التنسيقة للتظاهرة ل (المستقلة) ان ” مطالبنا تتلخص باعادة الشركة المتخصصة بشبكة المجاري التي توقف عملها بسبب الازمة المالية اضافة الى اكساء الشوارع وادامتها ”

واضاف ” من مطالب التظاهرة اعادة بناء المدارس التي تهديمها في حي الاصمعي الجديد من عدة سنوات وتوقف العمل بها بسبب تلك الازمة المالية مما سبب ارباكا كبير لابناءنا الطلبة”.

واضاف مزهر ان ” ان الحكومة المحلية بشقيها التفيذي والرقابي زارت واطلعت على حجم معاناة الحي الذي يعد من الاحياء القديمة والمهمة في مدينة البصرة “.

مضيفا الى ان التظاهرات ستستمر الى ان يتم تحقيق المطالب “.

الى ذلك قال حامد الموسوي منسق التظاهرة ل( المستقلة) ان ” منطقة الاصمعي تم اهمالها منذ النظام السابق وحتى الحكومات المحلية بعد سقوط ذلك النظام “،مشيرا الى اهمية هذا الحي ومركزيته بالنسبة لمدينة البصرة”.

وبين الموسوي ان ” ابناء هذا الحي طرقوا ابواب كل اعضاء الحكومة المحلية والمحافظين وتم تنفيذ مشروع للمجاري ولكن توقف هذا المشروع وسحب المقاول عمله لعدم استلامه السلف الخاصة بالمشروع ”

واشار الى انهم واجهوا المحافظ الحالي و”طلبنا منه ادراج سلف المقاول مع الاموال التي ستصرف للمشاريع المتأخرة ووعدنا خيرا بعد ان يستلم تخصيصات مالية تقدر ب ٣٠ مليار دينار عراقي وبعد استلامه مبلغ ٢٥ مليار من الحكومة الاتحادية منح ٢٠٠مليون فقط للاجراء في المشروع المتأخرة اموالهم ورفض المقاول اعادة العمل مالم يصرف له مبلغ السلفة”.

واكد الموسوي استمرار التظاهرات و ورفض ابناء حي الاصمعي مقابلة اي مرشح مالم يتم تنفيذ مطالبهم”.