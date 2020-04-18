أهالي الأنبار يشيدون بجهود منظمة إغاثة يديرها صحفي في المحافظة

(المستقلة)..أشاد مواطنون بجهود منظمة “سُحب الغيث للتنمية والاغاثة الإنسانية” في محافظة الانبار، مؤكدين أن إدارتها ضربت مثالا يحتذى به في التراحم والتعاون الانساني والتعايش ورفع الوعي الديمقراطي.

وقال مواطنون من محافظة الانبار، أن “المنظمة دأبت على مساعدة الأهالي في أحلك الظروف وبالذات في ظل جائحة كورونا الحالية”، موضحين “أنها عملت على رفع المعاناة الانسانية التي يعيشها المحتاجون واغاثتهم عن طريق عمل مشاريع انسانية واغاثية وتنموية ودورات توعية بمختلف مجالات الحياة”.

واشاروا الى أنها “اجتهدت في توفير متطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لضمان العيش الكريم قدر المستطاع”.

يذكر أن منظمة “سُحب الغيث للتنمية والاغاثة الإنسانية”، هي منظمة غير حكومية مسجلة لدى دائرة المنظمات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تعمل على توطيد العلاقة مع المنظمات ذات الاختصاص المماثل داخل القطر وخارجه من اجل تطوير العمل المدني في المجتمع.

ويرأس فرعها في الانبار الصحفي سليمان عبدالستار سليمان مبارك الكبيسي من مواليد 1988 فلوجة، الذي عمل في العديد من المؤسسات الإعلاميو ،كما عمل متحدثا بأسم رئيس مجلس محافظة الأنبار، وهو مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في المحافظة.